Победители акции с "пожизненной" пиццей должны платить налоги в течение 100 лет

Также они должны оставить положительные отзывы о Domino’s Pizza в соцсетях и обязательно посещать рестораны 30 раз в год.

В прошлом году сеть ресторанов Domino's Pizza запустила в России акцию "Домино'с навсегда". Участники должны были сделать себе тату с эмблемой и опубликовать её с хештегом #доминоснавсегда. Те, кто сделал это, получали сертификаты на бесплатную пиццу на сто лет.

Позже стало известно, что в акции участвуют только первые 350 человек. Участникам нужно будет подтверждать наличие татуировок каждый год для получения нового годового сертификата. Потом количество победителей было увеличено до 381 человека из-за большого ажиотажа.

Согласно информации Daily Storm, помимо бесплатной пиццы участники акции получили обязательство выплачивать налоги. Также они должны будут посещать рестораны сети 30 раз в год, сохраняя чеки, положительно писать о заведении в социальных сетях, а также принимать участие в других акциях. Всё это прописано в договоре, который компания заключила с победителями конкурса.