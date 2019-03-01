Студентка МАИ набросилась с ножом на соседей по общежитию

Два первокурсника получили порезы рук, однако отказались писать на девушку заявления в полицию.

Студентка Московского авиационного института (МАИ) ранила ножом двоих человек, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в ночь на 28 февраля в общежитии на Фестивальной улице. Полицейские выяснили, что находившаяся в нездоровом возбуждении 19-летняя второкурсница взяла нож и начала спускаться по лестнице с 20 этажа.

Вскоре она встретила первокурсника и попросила у него сигарету, а на отказ ударила его ножом по руке. На пролёте 16 этажа девушке встретился ещё один первокурсник и попросил закурить. Она достала нож и нанесла удар и ему. Молодой человек пошёл к охранникам, а второкурсница поднялась на этаж, где проживает.

Девушку увёз наряд скорой психиатрической помощи. Пострадавшие молодые люди отказались писать заявления на студентку. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

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