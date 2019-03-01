Лукашенко заявил, что испытывает "много тревог" из-за выборов на Украине

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Петру Порошенко удастся победить на выборах главы государства, которые запланированы на 31 марта.
— Президентом будет Порошенко, — сказал он на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос о выборах на Украине.
Лукашенко отметил, что у него "много тревог", связанных с выборами на Украине, поскольку он не хочет, чтобы страна стала "разменной монетой" в играх больших стран.
Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Согласно последним опросам, Порошенко занимает вторую строчку рейтинга после комика Владимира Зеленского.
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