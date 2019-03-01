Лукашенко заявил, что испытывает "много тревог" из-за выборов на Украине

По мнению белорусского лидера, действующий украинский президент сумеет переизбраться на второй срок.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что президенту Украины Петру Порошенко удастся победить на выборах главы государства, которые запланированы на 31 марта.

— Президентом будет Порошенко, — сказал он на пресс-конференции в Минске, отвечая на вопрос о выборах на Украине.

Лукашенко отметил, что у него "много тревог", связанных с выборами на Украине, поскольку он не хочет, чтобы страна стала "разменной монетой" в играх больших стран.

Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Согласно последним опросам, Порошенко занимает вторую строчку рейтинга после комика Владимира Зеленского.