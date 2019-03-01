Снова вниз. Порошенко опустился на третье место в предвыборном рейтинге

Лидерство по результатам опросов сохраняет Владимир Зеленский, а на втором месте расположилась Юлия Тимошенко.

Лидер Украины Пётр Порошенко опустился в президентском рейтинге на третье место. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого с 20 по 26 февраля центром социальных исследований "София".

Возглавляет рейтинг по-прежнему комик Владимир Зеленский, за него готовы проголосовать 18,3% избирателей. Второе место заняла Юлия Тимошенко — за неё готовы отдать свой голос 15,4% респондентов. За действующего президента Петра Порошенко готовы проголосовать 12,1%. На четвёртом месте — Юрий Бойко (11,2% опрошенных).

Остальные кандидаты не набрали и 7% голосов. Если бы президентские выборы прошли в ближайшее воскресенье, то явка на них составила бы 77%.

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. За пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории страны.