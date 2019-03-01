Лавров допустил возможность военной авантюры США в Венесуэле

По словам министра, спецпредставитель Соединённых Штатов не скрывает, что поиск мирного урегулирования не входит в его функции.

Глава МИД России Сергей Лавров не исключил, что администрация Соединённых Штатов может решиться на военное вмешательство в Венесуэле.

— Зная нынешние подходы администрации США, всё возможно, и не исключаю, что администрация может решиться на действия, которые в очередной раз будут попирать все мыслимые нормы международного права, — заявил министр иностранных дел РФ.

Лавров отметил, что спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс исключительно нагнетает напряжённость. По словам главы внешнеполитического ведомства, США хотят кровопролития в Венесуэле — то есть той ситуации, которая оправдала бы вооружённое вмешательство.

Кроме того, министр иностранных дел России подчеркнул, что вводящие в отношении Венесуэлы противоправные санкции страны пытаются создать в ней гуманитарный кризис.