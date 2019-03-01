Два пассажирских автобуса и иномарка столкнулись в Архангельске, есть раненые

Два пассажирских автобуса и иномарка Chery столкнулись в Архангельске. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, при аварии пострадало семь человек, среди которых 12-летний подросток.

По данным ведомства, авария произошла из-за того, что один автобус не предоставил преимущество другому общественному транспорту. После удара ПАЗ столкнулся ещё и с Chery.

Среди пострадавших — только пассажиры общественного транспорта.