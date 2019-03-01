Крымский мост пережил 900 часов шторма за зиму

В определённые дни порывы ветра достигали 24 метров в секунду, а высота волн — 2,5 метра.

За зимний сезон 2018–2019 Крымский мост пережил более 900 часов шторма. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Как отмечается, самым ветреным месяцем стал январь, на который выпало 330 часов шторма. Порывы ветра достигали 24 метров в секунду, а высота волн — двух с половиной метров. За месяц выпало наибольшее количество осадков за зиму — 64,3 миллиметра (200,9% от средней многолетней нормы января в 32 миллиметра).

— Наиболее суровой стала зима 2017 года. Тогда штормовое предупреждение объявлялось на 1000 часов, а в феврале строящийся мост самостоятельно "пережил" ледоход, — рассказал начальник службы логистики компании "СГМ-мост" Игорь Сталоверов.

По его словам, в том году участки пролива на несколько часов сковал лёд толщиной до 12 сантиметров.

Как ранее писал Лайф, названа дата запуска первого пассажирского поезда по Крымскому мосту.