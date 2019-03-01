Лукашенко озвучил потери Минска от нефтяного налогового манёвра России

Он напомнил, что РФ не обещала Белоруссии компенсировать эти убытки, а когда Договор о Евразийском экономическом союзе заключали, речи о каких-либо манёврах не шло.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о потере Минском 3,4 миллиарда долларов с 2015 года — с момента начала реализации в РФ налогового манёвра в нефтяной сфере.

— Это были наши потери, и они в нарушение тех договорённостей, которые мы когда-то заключили, — сказал Лукашенко журналистам.

По его словам, в этом вопросе главный аргумент России состоит в том, что решение о распределении налогов — внутреннее дело государства.

Лидер Белоруссии также заявил, что страна осенью закончит модернизацию своих заводов и намерена закупать нефть не только в России.