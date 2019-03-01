Умер бизнесмен, поставлявший в Россию "ножки Буша"

По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ — в последнее время предприниматель жаловался на боли в сердце и страдал сахарным диабетом.

Бизнесмен Михаил Любович — один из основателей компании "Союзконтракт", которая в середине 1990-х занималась поставками в Россию куриных ножек из Соединённых Штатов, умер в Подмосковье в возрасте 56 лет. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Смерть наступила в загородном доме Любовича в селе Юдино Московской области. По данным издания, предприниматель скончался за ужином. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ — в последнее время предприниматель жаловался на боли в сердце и страдал сахарным диабетом.

Компанию "Союзконтракт" основали два выпускника Московского института стали и сплавов — Михаил Любович и Алексей Гольдштейн. Помимо импорта куриного мяса она была известна рекламой напитка "Херши-кола". Ввозить в Россию "ножки Буша" предложил бизнесменам их голландский партнёр Вильям Шредер.

Второго основателя компании "Союзконтракт" не стало в июне прошлого года от инсульта.