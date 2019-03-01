"Только не драться!" Момент столкновения БТР с машиной в Курске попал на видео

Водитель пострадавшего авто очень разозлился, а его спутница попросила не лезть в драку с военными.

Момент аварии с участием нескольких автомобилей и двух БТР в Курске заснял видеорегистратор одной из машин.

На кадрах видно, что после столкновения боевая машина ещё в течение некоторого времени таранила легковушку, после чего резко наехала на капот авто и сдавила его.

— Дима, только не драться! Дима, они военные! — сказала спутница водителя, который был очень разозлён из-за случившегося.

Как ранее писал Лайф, одна из бронированных машин собрала перед собой легковушки, буквально впечатав их в другой БТР.