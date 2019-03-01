"Нафтогаз" заявил о победе по иску против России из-за активов в Крыму

В компании ожидают, что "Газпром" обжалует судебное решение, хотя для этого "нет оснований".

В "Нафтогазе" сообщили, что выиграли спор о взыскании с России ущерба за потерю активов в Крыму и на черноморском шельфе. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

Эксперты компании оценивают убытки по меньшей мере в пять миллиардов долларов. Их точный размер установят на следующем этапе процесса.

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что решение суда в Гааге — важный шаг в привлечении России к ответственности.

Ранее Лайф писал, что "Нафтогаз" начал процедуру взыскания активов "Газпрома" в Люксембурге.