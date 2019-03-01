Был до Арашукова. Суд отпустил экс-сенатора от КЧР, обвиняемого в мошенничестве

Вячеслав Дерев был задержан и арестован в марте прошлого года, его поймали в посёлке Псыж, а затем уже этапировали в Москву.

Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Вячеслава Дерева, которого обвиняют в хищении 110 миллионов рублей.

— Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о продлении Дереву срока содержания под стражей, — сообщил его адвокат Руслан Коблев агентству ТАСС.

Следователь просил о продлении срока нахождения под стражей еще на два месяца, а прокурор настаивал на домашнем аресте. В итоге Дерева, который был предшественником Рауфа Арашукова в Совфеде, освободили из зала суда. О том, что экс-сенатора надо отпустить, отмечала его защита, говоря об инвалидности Дерева и ухудшении состояния его здоровья. Отмечается, что теперь обвиняемый в хищении, находясь на свободе, продолжит знакомиться с материалами дела.

Вячеслав Дерев был задержан в марте прошлого года в поселке Псыж в КЧР. В СИЗО он провел почти год. По данным следствия, бывший сенатор организовал преступную группу и похитил из бюджета страны более 110 миллионов рублей.

Напомним, что Рауф Арашуков, который занял кресло сенатора вместо Дерева, сейчас сам под арестом. Его обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".