Спустя 13 тысяч часов. Дом Скрипаля очистили от "Новичка"

Власти Великобритании завершили очистку дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля от нервно-паралитического вещества "Новичок". Об этом сообщает The Guardian.

Таким образом, 1 марта город будет объявлен полностью обезвреженным, а дом, в котором отравили Скрипалей, передадут графству Уилтшир. На проведение операции было потрачено 13 тысяч часов, в очистке приняли участие от 600 до 800 служащих войск радиационной, химической и биологической защиты.

В доме Скрипалей будет сделан ремонт, после чего он будет открыт для заселения жильцов.

Напомним, по данным британского следствия, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон подозревает в этом двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которые в этот день были в городе. По версии Британии, это сотрудники российских спецслужб, которые выполняли задание. В Москве все обвинения отвергают, призывая предоставить доказательства и провести совместное расследование.