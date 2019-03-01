Мадуро поручил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

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Мадуро поручил перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Эта мера необходима в связи с тем, что Европа не гарантирует защиту активов компании.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро поручил перенести офис нефтяной компании PDVSA из Лиссабона в Москву. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес на пресс-конференции, посвящённой итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в российской столице.

Мера, по её словам, необходима из-за того, что Европа не гарантирует защиту активов. Кроме того, перенос офиса соответствует планам компании расширить сотрудничество с "Роснефтью" и "Газпромом".

— Сейчас самый подходящий момент, чтобы это сделать, — заявила она.

28 января США заявили о санкциях против венесуэльской государственной нефтяной компании. Активы на семь миллиардов долларов в американской юрисдикции были заблокированы.

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