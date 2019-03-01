Ведьма из "Битвы экстрасенсов" скончалась от рака

Участница шестого сезона украинской "Битвы экстрасенсов" Симона Бородина скончалась после длительной борьбы с онкологией. Об этом сообщают друзья ясновидящей на её странице в "Фейсбуке".

Бородина была одной из самых сильных экстрасенсов, но победительницей проекта ей стать не удалось, при этом она продолжила помогать людям. Страшный диагноз она скрывала от близких людей.

Прощание состоится завтра, 2 марта. Известно, что родственники собираются её кремировать.