Ведьма из "Битвы экстрасенсов" скончалась от рака

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Ведьма из "Битвы экстрасенсов" скончалась от рака

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Фото: © Instagram/simonaborodina

Участница шестого сезона украинской "Битвы экстрасенсов" Симона Бородина скончалась после длительной борьбы с онкологией. Об этом сообщают друзья ясновидящей на её странице в "Фейсбуке".

Бородина была одной из самых сильных экстрасенсов, но победительницей проекта ей стать не удалось, при этом она продолжила помогать людям. Страшный диагноз она скрывала от близких людей.

Прощание состоится завтра, 2 марта. Известно, что родственники собираются её кремировать.

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