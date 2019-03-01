Поспорили из-за названия улицы. В мэрии Херсона произошла массовая драка — видео

Во время заседания было принято решение переименовать одну из улиц в честь погибшей советницы мэра города.

В здании горсовета Херсона произошла массовая драка между бывшими участниками боевых действий в Донбассе и группой националистов. Причиной потасовки стал спор о переименовании улиц. Видео драки опубликовал портал "Гривна. Херсон".

Как отмечается, в ходе заседания было решено переименовать одну из улиц города в честь погибшей Екатерины Гандзюк, которая была советником мэра Херсона.

На сессии присутствовали активисты, выступавшие против переименования, среди которых были родственники погибших в Донбассе военных. Они просили назвать улицу именем командира батальона "Херсон". Между ними и активистами организации "Национальный корпус" произошла драка во время спора.

Полицейские вывели нарушителей из здания, и драка продолжилась на улице, после чего двоих участников потасовки задержали.

Напомним, в июле 2018 года советнице мэра Херсона, журналистке и активистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой. В ноябре женщина скончалась.