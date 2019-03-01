Россиянка — о смерти дочки в психбольнице: Скорая приехала очень поздно

По словам женщины, врачи откачивали её дочь подручными средствами, надевали маску на лицо, делали укол.

Мама школьницы, умершей в приёмном покое психиатрической больницы № 2 в Калининграде, рассказала Лайфу о последних днях жизни Ангелины.

По словам Ольги Мартиновской, девочке стало совсем плохо 11 февраля. Два дня у Ангелины была рвота, она начала терять вес, появилась слабость в ногах. Мама вызвала ребёнку скорую. Школьнице сделали биохимический анализ, который ничего не показал.

В областной детской больнице в Калининграде девочка провела девять дней, пока медики проводили обследования. Рвота у ребёнка не прекращалась, Ангелина продолжала терять вес, ей капали глюкозу. Врачи диагностировали у подростка тяжёлый гастрит.

К 20 февраля медик, основываясь на обследованиях, не смог поставить девочке диагноз и направил её к психиатру. Тот диагностировал у несовершеннолетней глубокую депрессию. 21 февраля школьницу выписали из детской больницы и выдали направление в психиатрическую больницу. Туда женщина с дочерью отправились на такси. Маме приходилось носить девочку на руках, так как передвигаться самостоятельно у той не было сил.

Из первой больницы Ангелину с мамой направили во вторую, тоже на такси. Там женщина донесла дочь на руках до приёмного покоя и положила — сидеть девочка не могла. Оформлять документы стали не сразу. К моменту, когда девочку попросили расписаться в них, она начала умирать.

— У неё глаза бешено пульсировали ещё в такси, кстати, плохо также было. Лицо моментально пожелтело, начали челюсти двигаться очень страшно, как судороги лица. Я начала орать, кричать, тогда все они сбежались уже, начали откачивать, но уже ничего не смогли сделать. Скорая приехала тоже очень поздно, потому что у них там скорой не было, — рассказала Ольга.

Женщина отметила, что из детской областной больницы дочь выписали, несмотря на высокий пульс и очень низкое давление, которые определили утром. Кроме того, у Ангелины наблюдался повышенный уровень сахара в крови. Вскрытие тела ребёнка показало левожелудочковую недостаточность, но это не окончательные результаты.

Напомним, ранее Лайф писал, что в Калининграде 15-летняя школьница умерла в психбольнице на руках у мамы после того, как врачи диагностировали у неё сильную депрессию.