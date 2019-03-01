УАЗ выпустил обновлённую версию модели "Хантер"

УАЗ объявил о выпуске обновлённой версии модели "Хантер". Продажи начались сегодня, 1 марта.
Отмечается, что автомобиль сертифицирован как грузовое средство повышенной проходимости (N1G). Максимальная масса составила 2495 килограммов.
Для управления "Хантером" требуется водительское удостоверение категории B. У новой модели есть вызовы экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" и антиблокировочная система тормозов. Мостами "Спайсер" и трансмиссией Dymos "Хантер" оснащён во всех комплектациях.
Как отмечает производитель, стартовая цена внедорожника — 659 тысяч рублей с учётом скидок.
Ранее Лайф писал о том, что "Хантер" будет продаваться с автоматом в Ливане.
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