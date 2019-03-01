УАЗ выпустил обновлённую версию модели "Хантер"

С сегодняшнего дня внедорожник массой 2,5 тонны можно приобрести у официальных дилеров.

УАЗ объявил о выпуске обновлённой версии модели "Хантер". Продажи начались сегодня, 1 марта.

Отмечается, что автомобиль сертифицирован как грузовое средство повышенной проходимости (N1G). Максимальная масса составила 2495 килограммов.

Для управления "Хантером" требуется водительское удостоверение категории B. У новой модели есть вызовы экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" и антиблокировочная система тормозов. Мостами "Спайсер" и трансмиссией Dymos "Хантер" оснащён во всех комплектациях.

Как отмечает производитель, стартовая цена внедорожника — 659 тысяч рублей с учётом скидок.

Ранее Лайф писал о том, что "Хантер" будет продаваться с автоматом в Ливане.