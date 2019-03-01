Названы номинанты на премию "Большая книга"

Писатели Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и Виктор Пелевин выдвинуты на соискание литературной премии "Большая книга". Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на организаторов премии.
Также среди авторов — Алексей Сальников, Андрей Рубанов, Елена Чижова, Александр Ливергант, Алиса Ганиева, Чулпан Хаматова и многие другие. В настоящий момент завершён приём работ на соискание литературной премии "Большая книга" четырнадцатого сезона.
"Длинный список" объявят 23 апреля. В конце мая будут озвучены имена финалистов этой премии.
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