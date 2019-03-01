В Кирове освободили врача, задержанного по делу о гибели запертой дома девочки

Девочка с рождения и до восьми месяцев наблюдалась в детской поликлинике, уже с девятого родители не приводили малышку на приём и не обращались за медицинской помощью.

Задержанная по делу о гибели запертой дома девочки заведующая поликлиникой в Кирове освобождена из-под ареста по ходатайству Национальной медицинской палаты. Об этом сообщает пресс-служба Нацмедпалаты.

— Мы благодарны СК РФ за содействие в моментальном освобождении заведующей поликлиникой в городе Кирове, — приводит пресс-служба слова президента Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля.

В сообщении также говорится, что девочка с рождения и до восьми месяцев наблюдалась в детской поликлинике КОГБУЗ "Кировская клиническая больница № 7", врачи проводили регулярный осмотр ребёнка. С девятого месяца родители не приводили девочку на приём и не обращались за медицинской помощью.

Также сообщается, что участковая медсестра четыре раза пыталась навестить девочку, но на телефонные звонки, звонки в домофон никто не отвечал. Бабушка девочки при последнем посещении медиков сообщила, что мать с ребёнком переехала, но где они живут, родственница не знает.

Между тем, как сообщается на сайте региональной прокуратуры, ведомство начало проверку в связи с задержанием медика.

Как сообщалось ранее, заведующая поликлиникой была задержана в связи с подозрением в попустительстве и халатном исполнении своих прямых обязанностей, вследствие чего девочка с декабря 2016 года "была лишена предусмотренного действующим законодательством медицинского контроля за её здоровьем".

Мёртвой малышку нашла бабушка, пришедшая поздравить внучку с трёхлетием. Мать бросила дочку и ушла в недельный загул, но тоже поздравляла малышку с днём рождения в соцсетях, пока та умирала от обезвоживания. Сейчас Марии вменяют убийство малолетнего с особой жестокостью. Ей грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.