"На рентген!" Прикованный к коляске Билан показал покалеченную ногу

Исполнитель отметил, что ему придётся перенести часть концертов тура "Планета Билан" с весны на осень.

Дима Билан опубликовал видеозапись с рентгена — обследование певец прошёл в больнице в связи с переломом ноги, сообщают "Дни.ру".

— А поеду-ка я, рухлядь, на рентген! — говорит на видео певец и начинает смеяться.

Затем на кадрах Билан в инвалидной коляске едет к врачу. В конце ролика исполнитель сообщил поклонникам, что всё уже хорошо и что он скоро будет бегать.

В посте Билан отметил, что на сцену он хочет вернуться со стопроцентной уверенностью и быть на максимуме своих возможностей.

Напомним, Билан сломал ногу в двух местах, поскользнувшись на льду. Несмотря на это, певец выступил с концертом в Санкт-Петербурге.