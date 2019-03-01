Пескову неизвестно о подозрениях в финансировании фондом Калви оппозиции

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Пескову неизвестно о подозрениях в финансировании фондом Калви оппозиции

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего неизвестно о подозрениях в финансировании оппозиции фондом Baring Vostok Майкла Калви.

— Мне неизвестно о таких подозрениях. Первый раз слышу, — приводит слова Пескова газета "Ведомости".

Ранее в СМИ появилась информация, что Администрация Президента подозревает структуру фонда в возможной финансовой поддержке оппозиции.

Калви и ещё пятерых человек задержали 15 февраля. Они подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" с помощью мошеннической схемы. 16 февраля Калви был арестован. Как писал Лайф, ранее президенту России Владимиру Путину сообщили о просьбе контролировать дело Калви.

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