Смерть пассажирки на борту "Победы" обнаружили только после приземления

Ранее сообщалось, что женщина страдала тяжёлым заболеванием, поэтому следовала с сопровождением.

Смерть пассажирки на борту авиакомпании "Победа" обнаружили только после посадки самолёта. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

— Подтверждаем, что вчера, к сожалению, на рейсе Санкт-Петербург — Махачкала скончался пассажир, следующий с сопровождением, — рассказали в пресс-службе.

По некоторой информации, 41-летняя женщина страдала онкоболезнью и находилась на лечении в Петербурге.

Ранее сообщалось, что женщина следовала с сопровождением в связи с серьёзным недугом.