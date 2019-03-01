По факту смерти школьницы в психбольнице Калининграда возбуждено уголовное дело

Теперь следователям предстоит выяснить, всё ли сделали врачи, чтобы спасти жизнь ребёнка.

Следственное управление СК РФ по Калининградской области возбудило уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в местной психбольнице. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

— Следственными органами СК РФ по Калининградской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлёкших смерть несовершеннолетней, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ, — говорится в сообщении.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, ребёнок умер от сердечной недостаточности. Следствию предстоит выяснить, всё ли сделали врачи, чтобы спасти девочки жизнь, или нет.

Как писал ранее Лайф, 21 февраля в приёмном покое психиатрической больницы № 2 в Калининграде умерла 15-летняя школьница. Изначально врачи диагностировали у девочки депрессию, вскрытие показало, что она умерла от левожелудочковой недостаточности. По словам матери ребёнка, скорая приехала слишком поздно.