Оказавшегося в квартире с мёртвой бабушкой мальчика спасли воспитатели

Ребёнок продержался несколько дней благодаря тому, что пил воду из бутылки и ел лежавшие на столе конфеты.

Сотрудники одного из детских садов Улан-Удэ спасли от смерти мальчика, заметив, что он перестал посещать дошкольное учреждение, сообщает "Комсомольская правда".

Четырёхлетний ребёнок не появлялся в саду несколько дней, хотя ранее регулярно посещал группу. Сначала воспитатели подумали, что малыш просто приболел, но потом всё же решили позвонить его бабушке — единственному опекуну. Женщина не отвечала на телефонные звонки, из-за чего директор детского сада поручила воспитательнице сходить к мальчику домой.

Целый час сотрудница дошкольного учреждения стучала в дверь, однако ей никто не открыл. На стук вышла соседка и рассказала, что в квартире, где проживают бабушка с ребёнком, уже несколько дней стоит тишина.

После этого директор детсада вызвала сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Те вместе с полицейскими вскрыли дверь и проникли в квартиру.

Ребёнка нашли сидящим на диване, на котором лежала мёртвая женщина. Мальчик был сильно истощён — несколько дней он питался лишь конфетами, которые лежали на столе.

Напомним, мама ребёнка умерла в 2016 году. Опеку над мальчиком готова оформить родная тётя.