Манекен Рипли из "Чужого" отправят на МКС

К кукле прикрепят сенсорные датчики, которые, предположительно, в будущем будут использовать на астронавтах.

Манекен персонажа фильмов "Чужой" Эллен Рипли 2 марта отправится на Международную космическую станцию на беспилотном корабле Crew Dragon. Об этом сообщает Space.com со ссылкой на вице-президента компании SpaceX, подготовившей корабль, Ханса Кёнигсманна. Фото с манекеном опубликовал глава корпорации Илон Маск.

По его словам, на куклу закрепят сенсорные датчики, которые в дальнейшем планируют использовать при отправке в космос астронавтов на Crew Dragon.

— Наша цель — получить представление о том, что будут испытывать люди на её месте. Хотя мы и не ожидаем каких-либо сюрпризов, тем не менее хотели бы удостовериться, что полёты астронавтов будут безопасными, — сказал Кёнигсманн.

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