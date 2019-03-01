Американские визы станут дешевле для россиян

Более того, в Посольстве США в РФ уже отметили, что речь идёт о выдаче виз преимущественно на три года.

Россия и США договорились снизить цены на визы в Штаты, возобновив практику взимания сбора в размере 160 долларов. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

— Достигнута договорённость с американской стороной о возобновлении с 4 марта практики взимания сбора в размере 160 долларов за все виды виз, — говорится в сообщении дипведомства.

В МИД отмечают, что эта договорённость показывает хороший пример взаимовыгодного сотрудничества, что в дальнейшем поспособствует расширению деловых, гуманитарных, туристических и культурных контактов между россиянами и американцами.

Снижение цен на визовый сбор уже прокомментировали в американском посольстве. В дипмиссии надеются, что это поможет развитию связей двух стран. Кроме того, в посольстве отметили, что речь идёт о выдаче виз преимущественно на три года.