Эксперты не ждут полного отказа россиян от безналичных платежей

По словам аналитика, сейчас платить наличными удобно лишь за специфические товары, например на рынке, или те, которые связаны с высоким риском.

Эксперты не верят в то, что люди начнут, как раньше, брать в магазины лишь банкноты и монеты, а рынок безналичных расчётов рухнет, сообщает News.ru.

Директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков рассказал, что пользоваться картами удобнее, чем наличными, по целому ряду причин.

Например, у людей отпадает необходимость в ношении кошелька, при утрате карту можно восстановить, а хранящиеся на ней деньги не пропадут. Кроме того, исключается возможность получения сдачи фальшивыми купюрами.

— Я думаю, что полностью отката к наличности не будет, — говорит финансовый аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский.

По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последние четыре-пять лет россияне стали чаще расплачиваться банковскими картами. Чаще всего респонденты выбирают карты для оплаты товаров в Интернете и в магазинах электроники. Для большинства при выборе карты важны стоимость обслуживания и наличие бонусных программ.

Напомним, ранее эксперты назвали регионы России, жители которых чаще всего платят банковскими картами.