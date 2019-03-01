Эксперты не ждут полного отказа россиян от безналичных платежей

Эксперты не верят в то, что люди начнут, как раньше, брать в магазины лишь банкноты и монеты, а рынок безналичных расчётов рухнет, сообщает News.ru.
Директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков рассказал, что пользоваться картами удобнее, чем наличными, по целому ряду причин.
Например, у людей отпадает необходимость в ношении кошелька, при утрате карту можно восстановить, а хранящиеся на ней деньги не пропадут. Кроме того, исключается возможность получения сдачи фальшивыми купюрами.
— Я думаю, что полностью отката к наличности не будет, — говорит финансовый аналитик портала BankoDrom.ru Вячеслав Путиловский.
По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за последние четыре-пять лет россияне стали чаще расплачиваться банковскими картами. Чаще всего респонденты выбирают карты для оплаты товаров в Интернете и в магазинах электроники. Для большинства при выборе карты важны стоимость обслуживания и наличие бонусных программ.
Напомним, ранее эксперты назвали регионы России, жители которых чаще всего платят банковскими картами.
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