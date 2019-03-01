У одного из богатейших людей планеты диагностировали рак

Генеральный исполнительный директор Las Vegas Sands Corp и один из самых богатых людей в мире — Шелдон Адельсон — заболел раком. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Сотрудники Las Vegas Sands Corp обратили внимание на проблемы с самочувствием Адельсона после того, как он пропустил телефонную конференцию с аналитиками и инвесторами. Он уже начал проходить необходимые курсы лечения.
Casino magnate Sheldon Adelson is receiving treatment for cancer. Las Vegas Sands Corp. says the 85-year-old continues to fulfill his duties as CEO. https://t.co/Rdvl7frzmA— AP West Region (@APWestRegion) 1 марта 2019 г.
— Побочные эффекты ограничивают его возможности для поездок и работы в регулярное рабочее время, — рассказал представитель компании.
В 2016 году Шелдон Адельсон потратил 45 млн долларов на избирательную кампанию Дональда Трампа.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени