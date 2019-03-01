У одного из богатейших людей планеты диагностировали рак

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У одного из богатейших людей планеты диагностировали рак

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Проблемы со здоровьем обнаружили его подчинённые после того, как бизнесмен пропустил телефонную конференцию с аналитиками и инвесторами.

Генеральный исполнительный директор Las Vegas Sands Corp и один из самых богатых людей в мире — Шелдон Адельсон — заболел раком. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сотрудники Las Vegas Sands Corp обратили внимание на проблемы с самочувствием Адельсона после того, как он пропустил телефонную конференцию с аналитиками и инвесторами. Он уже начал проходить необходимые курсы лечения.

— Побочные эффекты ограничивают его возможности для поездок и работы в регулярное рабочее время, — рассказал представитель компании.

В 2016 году Шелдон Адельсон потратил 45 млн долларов на избирательную кампанию Дональда Трампа.

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