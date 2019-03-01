Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным тему признания Крыма

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Лукашенко заявил, что не обсуждал с Путиным тему признания Крыма

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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в их разговорах с лидером России Владимиром Путиным "не проскальзывала" тема признания Крыма.

— Я даже вам сейчас не могу рассказать, как мы обсуждали эти проблемы — Крыма, Донбасса — изначально, как только они появились, — сказал белорусский лидер представителям СМИ.

Лукашенко также отметил, что благодарен Путину за понимание его положения.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что лидеры России и Белоруссии регулярно общаются по телефону и могут встретиться "хоть завтра".

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