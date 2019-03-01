Повеяло Майданом. Сотни активистов "захватили" зал в мэрии Киева

Активисты "Коалиции участников оранжевой революции" захватили здание киевской администрации, протестуя против незаконной застройки города и вырубки лесов.
— Несколько сотен киевлян захватили колонный зал КГГА! Нам хотят заморочить голову заместителями. Мы требуем только [мэра Виталия] Кличко, — написал на своей странице в "Фейсбуке" лидер активистов Сергей Мельниченко.
Активисты полагают, что чиновники покровительствуют незаконной застройке города, и требуют привлечь их к ответственности. Кроме того, Мельниченко призвал киевлян помочь им и присоединиться к протестам.
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