"Оговорили за 60 миллионов". Арашуков отрицает вину в убийствах

Арестованный член Совфеда утверждает, что свидетелей по его делу просто купили, и грозится назвать имена своих "заказчиков".

Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков категорически отрицает вину по делу об убийствах и утверждает, что его оговорили. Об этом говорится в заявлении арестованного члена Совфеда, которое он передал РИА "Новости" через своих адвокатов. Арашуков-младший считает, что его оговорили за солидное материальное вознаграждение, причём имена "заказчиков" сенатору якобы тоже известны.

— Он готовит обращение к президенту РФ, где приведёт факты, из которых следует, кто именно и по какой причине организовал уголовное преследование Арашуковых, а также приведёт доказательства того, что оба "киллера" по его делу дали на него показания более чем за 30 миллионов рублей каждый, — добавили защитники сенатора.

Напомним, Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, который занимал пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего.

К слову, сам Дерев до сегодняшнего дня также находился под стражей по обвинению в мошенничестве, однако его освободили по решению Мосгорсуда.