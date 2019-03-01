В "китовой тюрьме" в Приморье содержатся шесть моржат

Факт добычи моржей подтверждали пограничники — млекопитающих вылавливали в водах Чукотки в 2018 году.

Устроившие "китовую тюрьму" в бухте Средняя в Приморье отловщики морских млекопитающих сообщили, что в комплексе помимо касаток и белух содержатся моржи. Об этом пишет "Интерфакс".

— У нас содержатся моржи, — заявил журналистам старший тренер центра, известного как "китовая тюрьма", Андрей Насонов.

Он уточнил, что увидеть млекопитающих нельзя, так как они находятся на карантине.

Численность и возраст моржей, как и место их нахождения, Насонов назвать отказался. Агентство уточняет, что про шесть моржей сказано в заключении ветеринарного врача реабилитационного центра "Тюлень" в Приморье Павла Чопенко. Эксперт проводил осмотр в декабре. По его мнению, все млекопитающие находятся в возрасте до одного года. По словам Чопенко, моржей содержат в стальных контейнерах с бассейном и сушей без доступа солнечного света.

— Я полагаю, что моржат отловили для продажи за рубеж, в океанариумы азиатских стран, — заявил руководитель общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

Он отметил, что самки моржа защищают своих детёнышей до последнего, а значит один выловленный моржонок — одна убитая мать.

Ранее президент России Владимир Путин распорядился проверить законность содержания млекопитающих в неподобающих условиях в "китовой тюрьме".