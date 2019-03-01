"А кто папенька?" В Сети высмеяли "урок истории" от Климкина

Пользователи соцсетей высмеяли "урок истории" министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Глава МИД назвал Украину наследницей Киевской Руси, а появление России и Белоруссии он объяснил отделением от Незалежной.
Такое высказывание позабавило пользователей "Твиттера". Многие начали шутить на тему происхождения Украины и человечества в целом.
Опа, Украина-мама, а кто папенька? Смотря по Януковичу, видимо, Ростов?.. А кто же теперь Одесса?
А Украина-то от кого произошла? Климкин уж точно произошёл от папуасов, Порошенко произошёл от неандертальцев, а украинский народ — от египтян...
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