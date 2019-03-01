"А кто папенька?" В Сети высмеяли "урок истории" от Климкина

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"А кто папенька?" В Сети высмеяли "урок истории" от Климкина

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Ранее глава МИД Незалежной заявил, что Россия и Белоруссия "произошли" от Украины.

Пользователи соцсетей высмеяли "урок истории" министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Глава МИД назвал Украину наследницей Киевской Руси, а появление России и Белоруссии он объяснил отделением от Незалежной.

Такое высказывание позабавило пользователей "Твиттера". Многие начали шутить на тему происхождения Украины и человечества в целом.

Опа, Украина-мама, а кто папенька? Смотря по Януковичу, видимо, Ростов?.. А кто же теперь Одесса?

Да что там, Адам и Ева тоже с Украины пришли

А Украина-то от кого произошла? Климкин уж точно произошёл от папуасов, Порошенко произошёл от неандертальцев, а украинский народ — от египтян...

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