"На Евровидение поеду я!" Главная блондинка Украины тоже в деле

Популярная певица Ольга Полякова то ли в шутку, то ли всерьёз намекнула на свою кандидатуру для участия в конкурсе.

Украинская певица Ольга Полякова выразила готовность отправиться в Тель-Авив и представить страну на Евровидении-2019. Соответствующая запись появилась в её Instagram.

— Однажды ты спросишь меня: "Кто поедет на Евровидение? " Я отвечу: "Никто". И ты спокойно уснёшь, так и не узнав, что на Евровидение поеду я, — в шутку написала певица.

А вот подписчики Поляковой отреагировали на эту запись с нешуточным энтузиазмом. Пользователи соцсетей призвали власти страны изменить своё решение по поводу неучастия в конкурсе и отправить на него самую аполитичную исполнительницу.

Напомним, ранее стало известно, что Украина приняла решение не участвовать в Евровидении в 2019 году. Как сообщалось ранее, певица Maruv отказалась от подписания договора об участии в конкурсе после проведения переговоров. Так же поступили и остальные финалисты национального отбора.

Однако представить Украину на Евровидении тут же вызвались альтернативные конкурсанты. Среди них, например, Верка Сердючка и даже скандальный актёр Алексей Панин.