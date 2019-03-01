"Четыре раза шили лицо". Лукашенко рассказал о травмах из-за занятий хоккеем

По словам белорусского президента, однажды ему исполосовали лицо клюшкой и ещё четырежды — попали в него шайбой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о своём увлечении хоккеем и о травмах, которые он получал, играя в него.

По словам Лукашенко, за всё то время, что он играет в хоккей, ему четырежды попадали шайбой в лицо. Кроме того, однажды ему "разрубили" лицо клюшкой, из-за чего пришлось накладывать швы.

Он отметил, что, когда играет в хоккей, ему никто не поддаётся. Лукашенко вспомнил игру в Сочи, когда в одной команде были он, его сын Николай и президент РФ Владимир Путин. Тот матч закончился со счётом 16:1. По его словам, все шайбы были заброшены честно и никто никому не поддавался.