"Четыре раза шили лицо". Лукашенко рассказал о травмах из-за занятий хоккеем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам о своём увлечении хоккеем и о травмах, которые он получал, играя в него.
По словам Лукашенко, за всё то время, что он играет в хоккей, ему четырежды попадали шайбой в лицо. Кроме того, однажды ему "разрубили" лицо клюшкой, из-за чего пришлось накладывать швы.
Он отметил, что, когда играет в хоккей, ему никто не поддаётся. Лукашенко вспомнил игру в Сочи, когда в одной команде были он, его сын Николай и президент РФ Владимир Путин. Тот матч закончился со счётом 16:1. По его словам, все шайбы были заброшены честно и никто никому не поддавался.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени