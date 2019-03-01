В Швеции арестовали подозреваемого в шпионаже в пользу России

По данным газеты Expressen, решение об аресте суд объяснил опасениями о том, что мужчина может ликвидировать вещдоки или помешать следствию.

В Стокгольме суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии под стражу подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщается на сайте прокуратуры.

Обвинение мужчине должно быть предъявлено не позднее 15 марта 2019 года.

Person häktad misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige: https://t.co/fRf4o2HHhV — Säkerhetspolisen (@SAPOsverige) 1 марта 2019 г.

По сведениям шведских властей, шпионской деятельностью арестованный занимался с июля 2017 года вплоть до того, как был задержан 26 февраля 2019 года. Мужчина был якобы завербован сотрудником спецслужб РФ, работавшим под дипломатическим прикрытием.

Напомним, в Кремле не стали комментировать информацию о задержании мужчины, адресовав вопрос в МИД.