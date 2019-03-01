Светская львица Илона Столье предложила не пускать "нищебродов" в рестораны

Светская львица и бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина — Илона Столье — разгневала пользователей соцсетей своим высказыванием о том, что "нищебродам не место в дорогих ресторанах".
— Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть строго ограничен. Как бы грубо это не звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Имеющие определённый достаток люди не должны лицезреть быдло, — написала Столье в "Инстаграме".
Позже она удалила запись со своей жалобой, это не помешало пользователям соцсетей бурно отреагировать на её высказывание в комментариях под другими публикациями и обвинить её в высокомерии.
Имеющие достоинство люди не должны лицезреть таких ограниченных. Прежде чем открывать "рот", нужно убедиться, что из него не воняет. Теперь даже красивыми инстафоточками душок не перебьёшь
Чо, как покушала? Быдло не мешало?
А в макдак можно сходить? Или надо благословление у барыни просить?
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