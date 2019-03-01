Светская львица Илона Столье предложила не пускать "нищебродов" в рестораны

В Сети бурно отреагировали на противоречивое высказывание женщины и обвинили её в высокомерии.

Светская львица и бывшая жена депутата Госдумы Виталия Южилина — Илона Столье — разгневала пользователей соцсетей своим высказыванием о том, что "нищебродам не место в дорогих ресторанах".

— Я считаю, что вход в некоторые рестораны должен быть строго ограничен. Как бы грубо это не звучало, но в элитных заведениях нищебродам не место. Имеющие определённый достаток люди не должны лицезреть быдло, — написала Столье в "Инстаграме".

Позже она удалила запись со своей жалобой, это не помешало пользователям соцсетей бурно отреагировать на её высказывание в комментариях под другими публикациями и обвинить её в высокомерии.

Имеющие достоинство люди не должны лицезреть таких ограниченных. Прежде чем открывать "рот", нужно убедиться, что из него не воняет. Теперь даже красивыми инстафоточками душок не перебьёшь ethnoyou_travel

Чо, как покушала? Быдло не мешало? mpvtano