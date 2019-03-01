Минкульт отказал в прокате мультфильму о любимой собаке английской королевы

Из-за этого российские киносети могут не взять в прокат отечественный мультфильм.

Министерство культуры России отказало в прокате мультфильму "Королевский корги", который основан на дружбе королевы Великобритании Елизаветы II и её любимых собак породы корги. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Премьера мультфильма была запланирована на 7 марта, но сегодня ведомство сообщило кинокомпании "Вольга", которая должна была прокатывать в России киноленту, что ей отказано, и предложено выбрать другие даты премьеры — например конец марта или начало апреля.

— Чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект, — отмечает издание.

В это же время в российский прокат должен выйти отечественный мультфильм "Гурвинек. Волшебная игра", который произведён студией имени М. Горького совместно с чешскими и бельгийскими кинокомпаниями.

В этой связи президент Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин отметил, что кинотеатры направили официальное письмо в ведомство. В частности, в нём говорится, что сети откажутся от проката российского мультфильма, если Минкульт не позволит прокатать в те же даты бельгийский мультфильм "Королевский корги".