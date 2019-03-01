"Неужели атеросклероз прозевали?" Что с рукой у королевы: комментарий хирурга

Елизавета II появилась на публике с фиолетовой кистью. Британские подданные всерьёз забеспокоились: что же это может быть? Лайф связался с экспертом и получил ответ.

Кисть королевы действительно пугающего бордово-синюшного цвета, однако, судя по видео, подвижность в ней сохраняется. Так ситуацию прокомментировал хирург-флеболог, врач УЗИ-диагностики Амиран Демуров. По его словам, движение — хороший признак, он исключает атеросклероз. Эксперт склоняется к версии, что Её Величество получила травму и перед нами просто гематома.

— Очень похоже, что просто упала, — рассуждает Демуров. — Это же Елизавета, ну неужели бы прозевали атеросклероз в таком выраженном типе? Всё-таки первое лицо...Тем более что препараты от атеросклеротических бляшек достаточно широко назначаются и применяются.

Травма, по словам хирурга, была достаточно большая, получена пару недель назад. Если мы посмотрим на кисть Её Величества ещё через две недели, то она, скорее всего, будет зеленовато-коричневого оттенка, говорит Демуров.

— То есть это как раз как отцветающая гематома, — заключил хирург. — Если бы ко мне пришла такая пациентка, я бы прежде всего начал спрашивать, как давно это появилось. Если это пятно появилось достаточно давно, то есть полгода назад, то можно было бы безо всяких УЗИ предположить, что налицо начинающаяся гангрена. Но у Елизаветы пятно появилось недавно, так что самое вероятное, что это банальная травма.

Ранее Елизавета II удивила папарацци, прокатившись верхом на лошади.