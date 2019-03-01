В Росстате рассказали, сколько зарабатывают чиновники

Росстат обнародовал данные о заработных платах и численности государственных чиновников за 2018 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Так, среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных государственных органах составила 126,6 тысячи рублей, что на 5,4% больше, чем в 2017 году. Федеральных госслужащих в прошлом году насчитывалось свыше 38 тысяч человек.
Самую высокую зарплату, как отмечается, получают сотрудники аппарата правительства — 240,3 тысячи рублей, а в Администрации Президента, к примеру, по 236,7 тысячи рублей. В Государственной думе и Совете Федерации — по 158,9 и 186,4 тысячи рублей соответственно.
Если рассматривать министерства и ведомства, то тут больше всего получают сотрудники Федерального казначейства (159 тысяч рублей), Министерства иностранных дел (151,1 тысячи рублей) и Федеральной налоговой службы (144,8 тысячи рублей). Доходы сотрудников надзорных и силовых ведомств не указываются.
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