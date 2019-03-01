Вход — по записи. В Перми во дворе яслей открылся БДСМ-салон

Дошкольное учреждение находится в ста метрах от заведения, где оказывают услуги интимного характера.

В одном из районов Перми в жилом доме рядом с детским садом открылся БДСМ-салон, сообщает "В курсе.ру".

Местные жители рассказали, что попасть в салон можно лишь по записи —его двери всё время закрыты. По словам мамы одного из детсадовцев, о салоне она узнала от соседа, который решил сделать супруге подарок на 8 Марта.

— Когда он туда пришёл, то потерял дар речи. Ему предложили услуги госпожи и ещё всякие мерзости, — рассказала Ольга П.

В группе салона в одной из соцсетей размещена информация о различного рода эротических услугах, которые оказывают сотрудницы.

Местные жители возмущены соседством заведения, которое было арендовано "под детскую комнату", и садика. В управляющей компании заявили, что помочь ничем не могут.

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