Ужасно. Новые "Мстители" выйдут в России на 4 дня позже

Прокатчиком было принято решение перенести премьеру ленты. Теперь она выйдет позже, чем в США.

Фильм "Мстители. Финал" должен был выйти в России 25 апреля. Однако 1 марта стало известно, что компания WDSSPR (представительство Sony и Disney в РФ) перенесла релиз на 29 апреля. Информация об этом появилась на сайте "Бюллетень кинопрокатчика".

В компании не сообщили, с чем было связано это решение. Теперь фильм выйдет в прокат не в четверг, как это принято обычно, а в понедельник.

Предполагается, что "Финал", как и другие фильмы Marvel, будут показывать 25 апреля в IMAX и других премиум-форматах. Что же касается обычных залов, то до них фильм доберётся как раз 29 числа.

Теперь российские зрители увидят фильм позже, чем американские. Там лента стартует 26 апреля, а на многих других территориях (например, в Австралии) — 24 апреля. В Гонконге и Аргентине фильм покажут 2 мая, а в Ливане — 3 мая.