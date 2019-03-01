В Ижевске из-за падения снега с крыши погиб человек

Один человек погиб в результате падения снега с крыши здания в Ижевске. Об этом сообщает прокуратура Республики Удмуртия.

Инцидент произошёл 1 марта на улице Чайковского. По данным прокуратуры, снег упал с крыши одного из производственных зданий, в результате чего погиб сотрудник местного предприятия.

Кроме того, по данным республиканского Следственного управления СК РФ, два человека пострадали в результате падения снега в другом месте: на улице Майской в Ижевске. Снег упал с козырька одного из балконов жилого дома.