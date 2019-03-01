Студент получил 12 ножевых ранений в московском клубе

Потасовка началась после того, как молодой человек обнаружил пропажу кошелька с крупной суммой денег и заподозрил троих посетителей заведения в воровстве.

Студент из Москвы получил 12 ножевых ранений в одном из ночных клубов столицы.

Пострадавший, Алексей Негодаев, обнаружил пропажу своего кошелька, в котором была крупная сумма денег, и он заподозрил в краже троих мужчин, которые тоже в этот момент находились в заведении.

— В кошельке порядка 70 тысяч. Я просто тоже должен был на следующий день кредит отдать, — сказал Негодаев.

Охранники клуба вызвали скорую помощь, когда молодой человек уже истекал кровью. Во время конфликта в драку никто не вмешался. Сотрудник службы безопасности клуба рассказал, что потасовка происходила на улице, за территорией клуба, и охранники не могли уследить за дерущимися.

Врачи два дня боролись за жизнь потерпевшего, он перенёс несколько сложнейших операций. Медики наложили ему около 100 швов. Парню удалили желчный пузырь, а также у него серьёзно повреждена почка.

Нападавшему удалось скрыться с места преступления, однако полицейские задержали его во время прочёсывания дворов. Мать Негодаева надеется, что нападавший понесёт ответственность по всей строгости закона.