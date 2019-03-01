Двоих россиян задержали в Таиланде по обвинению в вымогательстве

Ордер на арест двух граждан России был выдан 16 января полицией на острове Пхукет.

В курортном городе Паттайя на юго-востоке Таиланда по обвинению в вымогательстве задержали двух граждан России, сообщает Pattaya Mail.

Иммиграционной полиции не составило труда найти 48-летнего Артура С. и 34-летнего Ярослава Щ. — 18 февраля мужчины обратились в отделение миграционной службы за продлением виз.

По данным издания, граждане России скрывались в Паттайе после того, как на их имена был выписан ордер на арест по обвинению в вымогательстве.

Ранее Лайф писал, что из Таиланда за нелегальную работу будут депортированы 11 граждан РФ.