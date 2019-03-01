Пора брать? "Яндекс" снизил цену на "Яндекс.Телефон" больше чем на 20%

Смартфон российской компании подешевел с 18 тысяч рублей до 15 тысяч рублей у всех ретейлеров.

Российская компания "Яндекс" снизила цену на свой смартфон "Яндекс.Телефон". Стоимость гаджета снизилась более чем на 20%. Теперь телефон можно купить в магазинах "Евросеть" и "Связной". Об этом сообщило издание vc.ru.

Смартфон подешевел с 18 до 14 тысяч рублей. Сотрудники компании сообщили, что цены снижены были в преддверии весенних праздников. Однако в будущем они останутся такими же.

Напомним, компания "Яндекс" анонсировал свой телефон в декабре 2018 года. Тогда же начались продажи гаджета.