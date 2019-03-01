Россия отказалась признать решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза"

Москва не признаёт частичное решение суда в Гааге по иску "Нафтогаза" против РФ из-за активов в Крыму. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции России.

В ведомстве подчеркнули, что в разбирательстве не участвовала российская сторона, поскольку арбитраж не имеет юрисдикции на рассмотрение иска от украинской компании.

В Минюсте отметили, что примут меры для защиты интересов России.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" заявили о победе по иску против России. Компания оценивает свои убытки из-за потери активов в Крыму и на черноморском шельфе по меньшей мере в пять миллиардов долларов.