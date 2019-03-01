Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что его "задолбали" коррупционеры.

— Сегодня, как коршуны, политиканы слетелись, в том числе и те политиканы... Или ещё коррупционеры, которые уже задолбали. Извините, — заявил он во время общения с военными.

Кроме того, он распорядился проверить информацию, опубликованную Bihus.info, о хищениях в военно-промышленном комплексе. В частности, журналисты сообщили о причастности людей из ближнего круга Порошенко к хищению 250 миллионов гривен.