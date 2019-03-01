Названы страны со стремительно дорожающим жильём

В пятёрку самых растущих рынков в настоящий момент входят Чили, Сингапур, Мальта.

В прошлом году недвижимость подорожала на 24 из 45 глобальных мировых рынков недвижимости. Лидеры по темпам роста — Мальта, Филиппины и Нидерланды. Об этом сообщает Global Property Guide.

Цены на недвижимость на Мальте выросли за год на 10,5%, тем самым установив мировой рекорд по динамике показателя. Второе место у Макати (Филиппины) — здесь цены на недвижимость выросли на 9,9%. Третье место занимают Нидерланды — рост составил 8,5%.

Также в пятёрку самых растущих рынков вошли Сингапур и Чили. Цены на недвижимость здесь выросли на 7,3 и 6,9% соответственно. Россия заняла 21-е место — рост цен составил 1%.